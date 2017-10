Kaya Jones afirma que Pussycat Dolls era una “red de prostitución” La cantante y actriz dio a conocer los detalles mediante su cuenta de Twitter

Kaya Jones, ex integrante del grupo musical femenino Pussycat Dolls, que nació en 1995 y se hizo famoso por canciones como 'Don’t Cha' y 'Stickwitu', acaba de denunciar mediante su cuenta de Twitter que la banda era una “red de prostitución”.

La serie de tweets de denuncia de Jones, quien formó parte de la agrupación del 2003 al 2005, comienzan así: "Mi verdad. Yo no estaba en un grupo de chicas. Yo estaba en un círculo de prostitución. Cantamos y fuimos famosas mientras los que eran nuestros dueños hicieron dinero".

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $ — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

La experiencia fue tan traumante para Kaya que, de acuerdo a lo que escribió en Twitter, tuvo que renunciar a sus sueños de seguir una carrera musical y optó por alejarse de sus sueños.

Así mismo, la cantante y actriz informó que los ejecutivos que se encontraban a cargo de la agrupación, y demás proyectos alrededor de ésta, tomaban ventaja de ella y las demás integrantes, que "todas eran abusadas" y eran presionadas para "dormir con quien ellos dijeran".

To be apart of the team you must be a team player.Meaning sleep with whoever they say.If you dont they have nothing on you to leverage — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

Jones también reveló que si no denunció lo que estaba pasando en su momento fue porque "todas eramos abusadas. Yo en lo personal fui advertida que si lo hacía se acababa todo… iba a terminar muerta o sin carrera".

Why don’t we report it? Because we are all abused! I personally have been warned if I tell I will … you know end up dead or no more career — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

Pero ahora las cosas son diferentes, dado que ya no es una niña y quizá inspirada por las recientes revelaciones de diversas famosas de Hollywood sobre las agresiones sexuales que sufrieron por parte del productor Harvey Weinstein, y Jones decidió confesar lo que vivió dentro de Pussycat Dolls.

Trataron de silenciarnos, pero nos hizo más fuertes. Trataron de drogarnos, pero estábamos muy despiertas. Trataron de dejarnos en una lista negra, pero nuestros fans nos siguieron. Ya no somos niñas", escribió.

En mensajes posteriores a sus confesiones, la cantante ha manifestado su agradecimiento por el apoyo que está recibiendo de sus familiares y fans. Hasta el momento ninguna otra integrante de la famosa banda ha apoyado su versión.