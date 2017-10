El 'baby bump' de Khloé Kardashian tiene dividido a internet

Si hay alguien en el clan Kardashian-Jenner que deseaba ser madre, esa es Khloé Kardashian. Cuando era esposa de Lamar Odom, la empresaria y socialicé estaba desesperada por ser madre, situación que no ocurrió así. Por eso, cuando los rumores sobre un supuesto embarazo se avivaron, las redes sociales aseguraron que si alguien merecía ser madre, esa era Khloé.

Desde que medios estadounidenses aseguraron que Khloé Kardashian también estaba embarazada, las teorías sobre el supuesto bebé no se han hecho esperar, de hecho, hubo una supuesta confirmación por parte de Kim en una foto que subió a Instagram con la que 'señalaba' los embarazos de la familia.

Ahora, Khloé ha compartido una imagen en la que se le ve besando a su actual pareja y la verdad es que su vientre no parece el de una embarazada, motivo por el que sus seguidores no tardaron en señalar que la supuesta noticia de su embarazo es totalmente falsa.

Los paparazzis han hecho un seguimiento de Khloé y de sus hermanas y unas fotografías en las que se le ve con jeans hicieron que, de nuevo, las redes sociales apuntaran que sí, sí está embarazada debido a que su viente se puede ver algo abultado.

@khloekardashian don't look pregnant. I guess they are playing into the Media rumor for ratings 🤔 pic.twitter.com/iIoeqEyWJv

