El mensaje de Edith González con el que está inspirando a las mujeres tras vencer al cáncer Las llamó a no tenerle miedo al cáncer.

Edith González padeció cáncer en el 2016, desde ese momento decidió hacerle frente a esta enfermedad como toda una guerrera. Aunque por momentos intentó esconder su enfermedad usando pelucas, su liberación llegó cuando se vio sin cabello luchando contra el cáncer que la aquejaba.

Luego de meses de una interminable batalla, la actriz de telenovelas le dijo al mundo que estaba curada, que el tratamiento había dado resultados y ahora estaba renovada y con muchas ganas de vivir.

Edith González lucha contra el cáncer

A través de redes sociales ha compartido mensajes en los que ha dejado claro que no descansará hasta crear consciencia en las mujeres invitándolas a auto explorarse y a vencer el miedo que sentimos cuando escuchamos la palabra ‘cáncer’.

"Si lo tienes no te alarmes, actúa. Recuerda que información es poder, acude a un médico especialista para que juntos decidan cuál será tu mejor tratamiento! Y síguelo al pie de la letra! Si no lo tienes tócate, ámate, consulta a tu médico periódicamente! Con la salud no se juega, tu eres lo más importante! Detectarlo a tiempo hace toda la diferencia! Pero por encima de todo NO LE TENGAS MIEDO!!! Se llama CÁNCER, no le des el poder de dominar tu cuerpo, mente y alma”, escribió la actriz.

En otro de sus mensajes en redes escribió lo fabulosa que se siente después de padecer esta terrible enfermedad.

"Hoy me siento fuerte, resiliente, poderosa, amorosa. Hoy es el día de hacer, crear, amar. Soy porque me permito ser. Y quiero ser. Y puedo porque quiero y quiero porque se me da mi real gana! Soy una tormenta que se llama Edith! Así de simple! Así que tomate un cafecito y a vivir!!"