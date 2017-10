Las fotos de Edith González después de padecer cáncer con las que demuestra su fortaleza

La actriz mexicana Edith González se ha convertido en un símbolo de la fortaleza para miles de mujeres. Luego de que diera a conocer que padecía cáncer y que estaba librando una de las batallas más importantes de su vida, la actriz se volvió una activista, en un estandarte para las mujeres que padecen esta terrible enfermedad.

Edith González apareció en la portada de la revista '¡Hola!' y sin más que ocultar detalló aquello que la tenía inquieta y necesitaba comunicarle a su público. Junto con su esposo destaca en esta publicación donde afirma: "Tengo el papel que dice 'remisión' y eso significa que mi cuerpo ha respondido al tratamiento. Yo no estoy luchando, estoy viviendo. No soy una guerrera, soy una amante de la vida", enfatiza.

La guapa ojiverde compartió un mensaje a través de Instagram en el que resalta su fortaleza y ganas de vivir luego del cáncer que la aquejo:

Hoy me siento fuerte, resiliente, poderosa, amorosa. Hoy es el día de hacer, crear, amar. Soy porque me permito ser. Y quiero ser. Y puedo porque quiero y quiero porque se me da mi real gana! Soy una tormenta que se llama Edith! Así de simple! Así que tomate un cafecito y a vivir!! 😜