'La Chilindrina’ llega a la segunda temporada de 'Stranger Things' ¿Será la nueva ‘Eleven’?

Si hay un servicio que sabe cómo promocionarse ese es Netflix. Con Stranger Things consiguió popularidad y que muchos estemos a la expectativa de esta historia protagonizada por cuatro niños.

Ahora, como parte de la promoción d ella segunda temporada de esta serie, la plataforma de películas y series por streaming compartió un singular trailer en el que la protagonista no es Millie Bobby Brown sino ‘La Chilindrina’.

Stranger Things llegará a Netflix el 27 de octubre y las expectativas son altas pues veremos a más personajes y una trama más complicada que la de la primera temporada. Lo bueno, (perdón por el spoiler) es que sí, 'Eleven' está con vida.

Hawkins aún guarda muchos secretos… fíjate, fíjate, fíjate. #NUEVEpuntoDOS. Posted by Stranger Things on Monday, October 16, 2017

No es su primera vez

Hace meses, cuando ‘Orange Is The New Black’ volvió con su quinta temporada, Netflix decidió utilizar a Itatí Cantoral con su personaje de Soraya Montenegro para la promoción de esta serie, teniendo como resultado un video que se volvió viral. Soraya interactúa con otras internas del penal de Litchfield quienes le demuestran su admiración. Por su parte, la villana mexicana las emociona al usar sus famosas frases: 'Maldita lisiada', 'escuincla babosa' y 'marginal'.