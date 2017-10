Así luce el vientre de "embarazada" de Khloé Kardashian Medios estadounidenses afirman que la socialité está en su tercer mes de embarazo

Aunque diversos medios estadounidenses, como TMZ o Page Six, aseguran que Khloé Kardashian está esperando su primer hijo con Tristan Thompson, la socialité ha decidido guardar absoluto silencio y no confirmar ni desmentir la noticia. Sin embargo, sus acciones parecen sí estar encaminadas a ocultar algo.

Recientemente, la famosa integrante del clan Kardashian-Jenner viajó a San Francisco. Al bajar del avión, paparazzis capturaron imágenes en las que se le puede ver tratando de cubrir su abdomen, que TMZ asegura es de “tres meses de embarazo”, con una manta azul.

Sin embargo, en imágenes de momentos posteriores a su llegada a San Francisco, el vientre de Khloé puede verse detalladamente y así es como luce:

@khloekardashian don't look pregnant. I guess they are playing into the Media rumor for ratings 🤔 pic.twitter.com/iIoeqEyWJv — REALITY TV JUICE (@RealityTvJuice) October 15, 2017

Si bien, las opiniones en redes sociales están divididas, algunas personas afirman que a Khloé sí se le ve la pancita característica de tres meses de gestación mientras que otras aseguran que no tiene ningún cambio, la posibilidad de un embarazo es real.

En el final de la temporada 13 del programa 'Keeping Up with the Kardashians', Khloé confesó que suspendió sus esfuerzos de control de natalidad y que sí desea formar una familia con Tristan, con quien tiene una relación desde hace un año.

Él quiere tener como cinco o seis hijos conmigo, y eso es hermoso. Podríamos comenzar ya… Pensar en eso justamente cuando no me estoy cuidando, me da miedo", dijo la socialité.

Una confirmación externa

En una entrevista con E! News, Scott Disick, pareja de Kourtney Kardashian, pudo haber confirmado el embarazo de Khloé. Cuando le preguntaron qué es lo que le aconseja a su cuñada en este especial momento, él respondió:

Si ella lo pide, seguro que intentaré dárselo. Pero siento que todos nosotros somos tan cercanos que todos nuestros hijos están en el mismo vecindario, o a una cuadra de distancia, al punto de que todos estamos para el otro. No necesito darle ningún consejo de por sí porque estamos todos allí. No es algo a larga distancia en la que llamas y dices: 'Hey, ¿deberías intentar esto?'. Todos estamos tan involucrados que siento que ocurrirá con el tiempo. Así que ningún consejo en ese sentido".

¿Qué piensas, luce Khloé una pancita de embarazo o no?