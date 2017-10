Shakira pone fin a los rumores y habla de su relación con Piqué

Shakira se encontraba dando una serie de entrevistas como parte de la promoción de las actividades de su fundación ‘Pies Descalzos’ y se refirió así al padre de sus hijos y la posibilidad de que haya una propuesta de boda en puerta:

Dijo también que en este momento la prioridad son Milan y Sasha y el bienestar de los mismos y que ambos están conscientes de ellos.

“Yo no digo que no a esa posible situación, pero no es una prioridad, en este momento siento que el compromiso mutuo que hemos adquirido al juntar nuestras vidas y convertirnos en padres de estos dos niños, que son una fortuna para nosotros, una alegría, esto es obviamente estar casados, así nos sentimos”.