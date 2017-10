Shakira y Piqué se demuestran su amor con una sesión de besos

No importa cuánto se haya dicho o cuántas "pruebas" hayan salido a la luz sobre la posible separación de Shakira y Piqué. La única verdad es que ellos se siguen amando tan o más intensamente que cuando comenzaron su relación. Ambos se han encargado de demostrárselo más de una vez.

Ahora, Shakira y Piqué se demostraron su amor con una intensa sesión de besos. El momento quedó inmortalizado en las fotografías de un paparazzi.

Si bien Shak y Piqué siempre tratan de mantener su vida amorosa en privado, esta vez fueron captados a las afueras de su casa en Barcelona.

See Shakira and Gerard Pique pack on PDA following split rumors! https://t.co/mHYH2zWysj (via Twitter usweekly) pic.twitter.com/7A52mfHdbT

