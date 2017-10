Robert Pattinson y su novia terminaron y las reacciones del Internet lo dicen todo

Robert Pattinson y su novia, la DJ FKA Twigs, han finalizado su compromiso, según confirmó el portal Just Jared. Se dice que llevaban varios meses separados.

Robert y FKA comenzaron su relación en 2014, dos años después de la ruptura con Kristen Stewart y su breve romance con Riley Keough. La pareja de Hollywood Sienna Miller y Tom Sturridge fueron quienes los presentaron en uno de sus shows. En 2015 se habían comprometido pero nunca se supo más detalle.

Pero tras tres años juntos, los rumores de su separación comenzaron a circular en julio, cuando Rob le dijo al conductor Howard Stern que él y Twigs estaban "un poco" comprometidos.

Este año la carrera de Rob tuvo un despunte gracias a la película 'Good Time', donde obtuvo ovaciones en el Festival de Cannes 2017. Sin duda, la repentina y ocupada agenda de Robert no le ha permitido tener tiempo para una relación estable por lo que se cree fue uno de los motivos de su ruptura.

Los usuarios de Internet reaccionaron de diferentes formas y mientras que unos pensaban que esta vez Rob había encontrado el amor, otros siguen soñando con que él y Kristen Stewart regresen.

"Robert Pattinson y FKA Twigs terminaron, ¿soy la única que quiere que regrese con Kristen Stewart?"

