Reportera le declara su amor a Justin Trudeau y hace realidad el sueño de muchas

Maru Rojas, periodista de una estación radio en México, consiguió lo que pocas mujeres han logrado y fue romper el protocolo y declararle su amor al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El político se encuentra de gira por México y en un evento junto al presidente Enrique Peña Nieto, la periodista cuestionó al mandatario sobre su postura ante ciertos conflictos, una vez que formuló su pregunta le dijo a Trudeau que 'estaba enamorada de él'.

Luego de esta declaración que causó controversia, pues muchos indicaron que había sido poco profesional, Maru fue invitada por ambos mandatarios a tomarse su tan anhelada foto con el atractivo político canadiense.

Más tarde compartió en Twitter lo emocionada que estaba por lo que acaba de suceder y que lleva más de 20 haciendo periodismo serio y esta oportunidad no la iba a perder.

Lo dije reconozco y respeto protocolos, he cubierto 21 años miles de historias y me quedo con ganas de estrechar manos,de personajes HOY NO! pic.twitter.com/fXPE5Lw02d

— Marurojasenformula (@MaruenFormula) October 13, 2017