Miley Cyrus confesó que estaba drograda cuando grabó su video más polémico

Para nadie es un secreto que Miley Cyrus era una asidua consumidora de marihuana, hasta inicios de este año que decidió reformar su vida y dejar las drogas por completo. Sin embargo, antes de esta importante decisión, la cantante vivió muchos de sus momentos en estado “inconveniente”.

Miley estuvo como invitada en el programa de James Corden, en la famosa sección 'Carpool Karaoke', y ahí, además de cantar, se animó a realizar algunas confesiones de su vida personal. Entre ellas, que estaba muy drogada cuando grabó el video de la canción 'Wrecking Ball'.

La revelación vino después de que James le preguntara a Cyrus cuán drogada estaba del 1 al 10 en varios de los momentos de su vida, como en su presentación en los VMAs 2013 (en la cual dijo no estaba bajo la influencia de sustancias debido a que le teme a fumar antes de una presentación).

Antes del gracioso interrogatorio, Miley abrió su corazón para hablar de por qué decidió cambiar su vida y dejar atrás la imagen rebelde que manejó durante años.

"Me di cuenta de que si mucha gente iba a hablar de lo que yo hacía, debería ser sobre algo bueno, algo que cambiara la vida de las personas más allá de una conversación controversial que no hace nada sino convertirse en un divertido disfraz de Halloween para las personas. Creo que pasó algo la primera vez que, ya sabes, que dejé de ser Hannah Montana… dije, no quiero hacer eso, quiero que sepan quién soy verdaderamente. Amo que esa haya sido yo, una parte de mí. Creo que he dejado que mi yo de la infancia brille un poco más porque no intento huir de eso, intento aceptarlo. Está bien que todos aceptan quienes solían ser porque eso es lo que te hizo ser quien eres hoy", dijo la cantante.