La oscura historia de la esposa de Harvey Weinstein y su firma de moda

El gran escándalo de Hollywood sigue con nuevas denuncias: luego del reportaje que publicara Ronan Farrow sobre los acosos sexuales de Harvey Weinstein desde los 90 hasta ahora, actrices como Angelina Jolie, Romola Garai y Gwyneth Paltrow compartieron sus propias historias de acoso. Pero Ambra Battilana Gutierrez, Asia Argento y Ashley Judd afirmaron que él abusó de ellas.

Muchas callaron, por temor a las represalias de Weinstein, cuya influencia también se vio en la alfombra roja. Y de oscuras maneras.

Esta es la marca que usaron muchas estrellas de Hollywood la década pasada. Entre ellas, Sienna Miller, J Lo, Anne Hathaway y Kate Hudson, así como Penelope Cruz y Sandra Bullock, quien la usó para recibir su Oscar como Mejor Actriz . La creó Georgina Chapman, hoy la ex esposa de Weinstein.

Harvey Weinstein's Wife Georgina Chapman Is Leaving Him: 'My Heart Breaks for All the Women Who Have Suffered' https://t.co/4XWZfG97Xr

— People (@people) October 10, 2017