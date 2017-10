Shiloh y Vivienne Jolie-Pitt tienen más que nunca un estilo andrógino Aparecieron en una alfombra roja y lucen muy diferentes

Angelina Jolie sigue dando muestras de lo buena mamá que es. Pese a la situación que está viviendo a nivel personal, la actriz siempre busca pasar tiempo de calidad con sus hijos. Por ello es que no podía dejar de llevarlos a la premiere de su película 'First They Killed My Father' en Nueva York.

Si bien, la familia luce más unida que nunca. Una de las cosas que más destacó en su presentación ante la prensa fue la apariencia andrógina de Shiloh y Vivienne, quienes llegaron a la alfombra roja utilizando un traje sastre y conjunto formal negro, respectivamente.

Shiloh y su estilo

Como lo ha venido haciendo desde hace meses, Shiloh ha decidió seguir utilizando prendas que, generalmente, son consideradas masculinas. Pero, además, la primera hija biológica de Angelina y Brad también ha optado por conservar su cabello corto (muy parecido al que su padre utilizaba de joven), lo que modifica seriamente sus facciones.

Una nueva Vivienne

Por su parte, aunque Vivienne no ha cortado su cabello drásticamente, el estilo de vestir que decidió adoptar desde hace casi dos meses también es andrógino, o 'boyish' como se le conoce en el mundo de la moda.

Hasta donde se sabe, ninguna de las dos niñas ha comenzado algún tratamiento de cambio de género. Pero, lo que sí es un hecho es que tanto Angelina como Brad las han apoyado en todo momento desde que Shiloh decidió comenzar a utilizar un estilo andrógino.