Kate Middleton reaparece en público y deja ver su pancita de embarazada Tras anunciar su tercer embarazo, Kate Middleton estaba desaparecida de las cámaras

A principios de septiembre, Kate Middleton, duquesa de Cambridge y el príncipe William anunciaron que esperaban a su tercer hijo.

La pareja no reveló más detalles, aunque mucho se especuló sobre la enfermedad que padece Kate y que hizo que en sus anteriores embarazos sufriera de pesados malestares, por lo que se creyó que su desaparición del ojo público, se debió al mismo problema.

Ahora, tras semanas de incertidumbre, la Duquesa hizo su primera aparición pública desde que anunció su embarazo. Junto al Príncipe William y el Príncipe Harry, Kate recibió una recepción en el Palacio de Buckingham en honor de los trabajadores en el campo de la salud mental. Con un vestido azul, mangas de encaje un cabello perfecto y una sonrisa en el rostro, la duquesa dejó a todos encantados con su pancita de embarazada, que apenas se asoma entre su atuendo.

The baby bump 😍😍

La duquesa de Cambridge ha trabajado junto a William y Harry en cuestiones sobre salud mental y juntos han apoyado asociaciones de cerca.

Sin embargo, el tercer embarazo de Kate la ha mantenido alejada de su trabajo durante estas semanas, incluyendo el hecho de que no pudo escoltar a su hijo George en su primer día en la escuela. "Desafortunadamente, la Duquesa de Cambridge no está bien, y no hay forma de que acompañe al Príncipe Jorge en su primer día de la escuela", dijo un portavoz del palacio en ese momento. Se cree que Kate tiene al menos 12 semanas de gestación y aunque los intensos mareos matutinos la obligan a reposar en cama durante largos periodos, no cabe duda que se ve más que feliz por la llegada de un tercer hijo.