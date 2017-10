Alessandra Rosaldo tiene un cuerpazo gracias a Aislinn Derbez

Una de las mejores decisiones que he tomado este año ha sido retomar el ejercicio. ¡Cuánta falta me hacía! Lo he hecho toda mi vida y me encanta, pero cuando nació Aitana me fue muy complicado incorporarlo a mi rutina diaria y dejé de hacerlo. Hoy sé que además de los beneficios físicos, hacer ejercicio es una forma de apapacharme y amarme a mi misma. Me siento viva, me siento capaz, llena de energía, poderosa y sobretodo FELIZ! Gracias @im_coaching por ser mi inspiración y predicar con el ejemplo, soy tu fan y siempre serás mi gurú! Gracias @aislinnderbez por insistirme hasta que no pude encontrar mas pretextos y llevarme casi arrastrada al gimnasio, tú siempre sanándome. And thank you from the bottom of my heart dearest Simon and L @furtherthanfitness for transforming both my body and my life, you guys go beyond training, you touch people’s souls. I LOVE YOU ALL ❤️❤️❤️ Aquí les dejo un poco de mi rutina, vengaaaaaa a empezar el domingo como se debe, a entrenaaaaaaarrrr 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 #nodejendehacerloqueleshagafeliz

A post shared by ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) on Oct 8, 2017 at 8:49am PDT