El día que Karla Panini habló de su primer matrimonio y lo consideró un error

Karla Luna y Américo Garza, parece que la comediante no ha podido encontrar la tranquilidad pues es acosada por los seguidores de Luna a través de redes sociales.

En un video que salió hace algunos años, y que ahora revive, debido a los escándalos en los que la ‘comare güera’ se ha visto envuelta, se puede ver una entrevista profunda en la que habla de su primer matrimonio, mismo que protagonizó al lado de Oscar Burgos.

Reveló que fue Oscar Burgos quien la introdujo a hacer televisión, fue quien le dio su primera oportunidad, de una amistad y admiración surgió algo que más tarde entendió no era amor.

"Fue un matrimonio no inventado, no de mentira, alrededor de ese matrimonio siempre estuvo un 'show'; estaban los medios, la tele…La verdad es que me casé con él pensando que estaba enamorada, pero después descubro que no."