Ariana Grande sorprende con radical cambio de look Su melena ya no tiene el clásico estilo

Ariana Grande tiene algo que la caracteriza enormemente: su larga cabellera. Aunque cuando saltó a la fama el color de ésta era rojo, desde ese entonces la cantante ha cambiado varias veces el tono de su melena, todo con tal de renovarse.

Desde el negro intenso hasta el castaño, Ariana no ha dudado jamás en experimentar y ahora lo hace de nuevo. El día de ayer la intérprete de 'Bang Bang' compartió una imagen en su cuenta de Instagram para dar a conocer el nuevo color de su cabello: gris.

btw i (it's grey) A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Oct 7, 2017 at 12:18pm PDT

Esta no es la primera vez que Ariana usa un look platinado, por lo que al usarlo de nuevo deja claro que le gusta mucho cómo se ve así. Y no es la única, sus millones de seguidores también lo adoran. Hasta el momento su publicación ya cuenta con más de tres millones de 'me gusta'.

¿Definitivo o una peluca?

En algunos de los comentarios de la imagen los internautas señalan que el nuevo look en el cabello de Ariana podría tratarse sólo de una peluca; en otros, lo elogian y le dicen que luce “como una princesa”.

Quizá Ariana decidió cambiar su color de cabello inspirada por Kim Kardashian o por Daenergys Targaryen, personaje de Game of Thrones.