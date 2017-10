Aislinn Derbez presume su pancita de 20 semanas de embarazo

Ese día fue uno de los más impresionantes de mi vida, cumplí uno de mis sueños y se los comparto un poco, aunque no está ni cerca de expresar lo que se sintió en el ❤️, gracias mi @mauochmann por ser mi cómplice de vida, aguantar mis humores y locuras y ser mi mejor amigo y el mejor esposo. Y gracias infinitas a @tmats808 que nos metió en semejante aventura y nos llevó hasta donde muy pocos llegan en #Kauai #blueholekauai (me sentía en Avatar-Narnia-Moana por eso la musiquita del video😂) #aloha #mahalohawaii 🤙🏼🤙🏼🤙🏼 That day was one of the best of my life, I fulfilled one of my dreams, although this is not even close to expressing what it felt in the ❤️, thanks my @mauochmann for enduring my moods and madness, and being my best friend, partner and the best husband! And infinite thanks to @tmats808 who got us in such an adventure and took us where very few can get in #Kauai #blueholekauai (I was feeling like in Avatar-Narnia-Moana 😂)

