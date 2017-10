Esta es la entrevista inédita a Selena Quintanilla que te hará sonreír

Era el año de 1994 y la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, estaba en su máximo esplendor. Entre los sensuales bustiers, los labios rojos, las lentejuelas, pegajosas canciones y una eminente fama anglosajona, Selena seguía asombrada porque había sido invitada a los Grammys de ese año y aún más emocionada por poder tomarse fotos con sus estrellas favoritas en la alfombra roja.

"Lo primero que me vino a la mente, fue: 'tengo que llevar una cámara para poder tomarme fotografías con todas estas estrellas'. Pero caí en cuenta más tarde de lo que estaba pasando, ¿qué tal si ganamos? Y fuimos, y no me dejaron llevar mi cámara. ¿Te imaginas?, no pude tomar fotos hasta después. Estábamos sentados ahí y tenía este enorme nudo en mi estómago. Estaba tan nerviosa. Luego anunciaron al ganador…(Selena)