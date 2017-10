Hija de Karla Luna denunció que Américo Garza se ‘robó' a sus hermanas

Desde su fallecimiento, la comediante Karla Luna se ha convertido en noticia. Hace algunos días una revista de espectáculos mexicana señaló que en su última entrevista expresó su deseo de que sus cuatro hijos permanecieran juntos.

“Nunca me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente de que nadie tiene garantizada la vida, y en ese caso, hablaría con Américo, el padre de mis hijas pequeñas, y le pediría que a mis hijos no los separen. Esa sería mi última voluntad”.