A Selena Gomez no le gusta usar sostén, ¿cuál es el problema?

Una nueva foto de Selena Gomez ha despertado diversas opiniones y mientras que unos la consideran inapropiada, otros, aplauden sus hazañas de moda.

Selena aparece caminando por las calles de Nueva York, usando un croped sweater que enmarca sus senos y pezones, dejando entrever que no estaba usando sostén.

Lejos de verlo con morbo y de tratarlo como algo promiscuo o polémico, la comodidad que refleja la cantante es innegable y seamos honestas, ¿cuántas no disfrutan de esos momentos en los que se deshacen del sostén? Selena somos todas.

¿Qué más da si pasea con un vestido ligeramente traslúcido de la mano de su novio? El mundo parece aún temerle a las tetas y pezones pues cada vez que una famosa aparece con todo eso marcado, lo satanizan.

Selena Gomez braless in New York

Selena Gomez has had a tough few months. The most recent event in her life …https://t.co/BkmH3GgC9R pic.twitter.com/8Wd8S2otWJ

— Chalany High Heels (@chalany) October 5, 2017