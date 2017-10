Barack Obama interrumpe un evento público para felicitar a Michelle por su aniversario

Michelle Obama estaba en la Conferencia de Pennsylvania para las Mujeres hablando de empoderamiento, de retos y del futuro para las mujeres en el mundo cuando un video interrumpió el evento.

No se trataba de un error técnico, en la pantalla de la conferencia apreció el ex mandatario estadounidense, Barack Obama, para darle un mensaje por su aniversario 25.

Continuó alabando las cualidades de Michelle, dijo que es una mujer “santa, maravillosa y paciente” por haberlo soportado un cuatro de siglo.

"Fue mucho más fácil hacerlo porque no solo has sido una compañera extraordinaria , una gran amiga, alguien que siempre me hacer reír, que siempre se aseguraba que yo estaba siguiendo lo que pensaba que era correcto, pero también has sido un ejemplo para nuestras hijas y para todo el país. Tu fuerza, tu gracia, tu determinación, tu honestidad y el hecho de que te ves tan bien haciendo todo esto”.