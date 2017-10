La pelea entre Sarah Jessica Parker y Kim Catrall que desató el caos en 'Sex and the City 3' Sarah Jessica Parker desconcertó con la noticia y más aún con las razones detrás

Sarah Jessica Parker rompió los sueños e ilusiones de muchos cuando confirmó que no habrá tal cosa como Sex and the City 3. A pesar de que existe un guión y presuntamente ya se encontraban en filmación, Carrie Bradshaw y su séquito de amigas no se reunirán.

Pero los rumores de la cancelación del proyecto apuntaron una pelea entre Sarah Jessica Parker y Kim Catrall, quien en los últimos años ha tenido diversos problemas con otras actrices, además de que han reportado actitudes de "diva" desde el inicio del show.

Sarah dijo: "Se acabó … no lo haremos más", dijo SJP. Desde entonces, la actriz y Kristen Davis han sdeclarado lo decepcionados que están todos de que la película no se realizará.

Luego de que el Daily Mail afirmara la actitud de diva de Catrall. ésa escribió en su cuenta de Twitter: "Despertaron una tormenta. La única "demanda" que hice fue que no quería hacer una 3ª película … y eso fue en 2016."

"Esto no se trata de más dinero, no se trata de más escenas, no se trata de ninguna de esas cosas. Esto es acerca de una decisión clara, una decisión con autoridad en mi vida para terminar un capítulo y comenzar otro. Es ahora ", expresó Cattrall quien afirmó repetidas veces que nunca aceptó la idea de una tercera película o interés alguno. Incluso cuando los productores la llamaron, ella simplemente rechazó la oportunidad.

Cattrall además dijo en entrevista que la relación con las otras mujeres del show sería algo difícil ya que todas llevan una vida muy diferente y tiene diferentes prioridades a sus co-estrellas.

"Todas tienen hijos y yo soy diez años mayor y desde que la serie terminó específicamente he estado pasando la mayor parte de mi tiempo fuera de Nueva York, así que no las veo", dijo Cattrall.

Los comentarios de Sarah Jessica sobre la tercera película no coincidían con Kim. Mientras que los rumores de una ruptura entre ellas han persistido desde que seguía la serie pues además Cattrall afirmó que las otras chias del clan eran mujeres tóxicas. "Es realmente decepcionante que nadie toma el teléfono y trata de contactarte y decir, '¿Cómo estás?' Eso sería la manera ideal de manejar todo", dijo.