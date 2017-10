¿Belinda terminó su relación con Criss Angel por culpa de este video?

Sobre las causas por las que Belinda y Criss Angel terminaron se han dicho muchas cosas, como se debió a que él le fue infiel varias veces o a que ella no era lo que el ilusionista esperaba; pero, las razones exactas no han sido reveladas por ninguno de los dos (y quizá jamás lo sean).

Sin embargo, una nueva –posible– causa del rompimiento de Belinda y Criss acaba de salir a la luz y no tiene nada que ver con infidelidades o traiciones, sino con problemas por un video en el que trabajaron juntos.

Hace un mes, Criss dio a conocer en su sitio oficial el avance del video de 'Báilalo' de Belinda, el cual grabaron a principios de junio (cuando aún estaban muy enamorados) y que sería el clip oficial a nivel mundial de la canción.

Sin embargo, la leyenda con la que Criss acompañó la publicación del avance revela que existen diversos problemas por los cuales el videoclip no ha sido lanzado al público (y que podrían ser el motivo por el cual terminó su relación con Belinda):

En redes circulan algunos avances de las filmaciones de 'Báilalo', ya que el clip oficial del avance Belinda lo borró de una de sus cuenta hace unos días.

Sin importar cuál sea la verdadera causa por la que Belinda y Criss terminaron, el último mensaje con el que el ilusionista se refirió a la cantante deja ver que las cosas entre ellos no terminaron nada bien.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017