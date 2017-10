Mara Wilson se arrepiente de la manera en la que confesó su bisexualidad

Mara Wilson, quien saltó a la fama por interpretar a la pequeña 'Matilda', confesó hace poco más de un año que es bisexual. Y aunque hacerlo suele ser para la mayoría de las personas una forma de liberación emocional, para la protagonista las cosas son muy diferentes.

En junio del 2016, cuando un atentado en una discoteca gay de Orlando acabó con la vida de 49 personas, Mara decidió usar su cuenta de Twitter para compartirle al mundo su orientación sexual, pensando que al hacerlo podría ayudar a visibilizar a la comunidad LGTBI, pero no todos lo tomaron así.

Solía identificarme como heterosexual, pero en los últimos tiempos he empezado a verme a mí misma como bisexual/ 'queer' (término utilizado por las personas que no se identifican como heterosexuales o cisgénero, es decir, con el género que se les asignó al nacer)", escribió Mara en aquel momento.

Ahora, un año después, la actriz se confesó en una entrevista con LAMBDA, una asociación de apoyo a jóvenes LGTBI, que se arrepiente de cómo y cuándo confesó ser bisexual.

Más de una vez desearía no haberlo hecho porque me acusaron de haberme aprovechado de una tragedia para llamar la atención. Y sí, me encanta que se fijen en mí, pero no soy un monstruo capaz de convertir aquella masacre en algo personal. No se trataba de eso", declaró Mara.