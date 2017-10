Ana Brenda Contreras dedica mensaje a Iván Sánchez por el estreno de su obra

Hay abrazos que te salvan. Que te hacen no querer soltarte nunca. Donde sabes que, aunque todo vaya mal, ahí, apretado, estás bien. Muy bien. Www.gofundme.com/ayudamexicoanabreco por qué no todo lo podemos solos, por qué es mejor en equipo. Gracias @ivansanchezz por sumarte y ayudarme ❤️ @ayudamexicoanabreco Keep donating! 🙏🏼 México 🇲🇽 needs you more than ever! Together We will rise! ❤️the world needs kindness

