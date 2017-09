El último deseo de Karla Luna antes de saber que el cáncer la vencería La comediante luchó como guerrera por estar bien y superar la enfermedad.

Karla Luna murió la noche del jueves 28 de septiembre a causa del cáncer. Hasta el último momento luchó como una guerrera por ganarle la batalla a su ‘enemigo silencioso’, como ella nombraba al cáncer.

En una entrevista para el programa regiomontano SNSerio, la comediante señaló que pese a ser ella quien padecía cáncer, se había convertido en un apoyo para sus cuatro hijos. “Yo no me caigo y si yo no me caigo, ellos no pueden hacerlo”, dijo en aquel momento.

En marzo de 2017 dio una entrevista a una revista de espectáculos mexicana y, aunque ella no pensara en la muerte porque "ni estaba en sus planes", su deseo era que sus hijos permaneciera unidos.

“Nunca me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente de que nadie tiene garantizada la vida, y en ese caso, hablaría con Américo, el padre de mis hijas pequeñas, y le pediría que a mis hijos no los separen. Esa sería mi última voluntad”.

Mis pequeñitas felices y yo más de estar con ellas !!! 😍❤️🙏🏻👭 Valorar las cosas mas simples de la vida y ver la mano de Dios siempre en cada paso que damos 🙏🏻❤️ Buenas tardes y bendiciones para todos mis bien armados seguidores … LOS AMO y ustedes se han vuelto una parte muy importante en mi vida, gracias por estar aquí conmigo ❤️ A post shared by Karlita Luna (@karlalunatv) on Sep 15, 2017 at 2:44pm PDT

Karla Luna era madre de cuatro hijos, Victoria, de 5 años, y Valentina, de 8, un hijo varón y Stephany, su primogénita, quienes se convirtieron en su motor de vida y en su fuerza para seguir adelante.

Mi niña, como amo verte sonreír 😍❤️ @stephanieluuna A post shared by Karlita Luna (@karlalunatv) on May 29, 2017 at 11:49pm PDT