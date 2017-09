Mes del terror en Netflix, estas son las series que llegan en octubre Sí, es el mes de 'Stranger Things'.

Octubre marca el comienzo de los días festivos y de las fiestas. Comenzamos con Halloween para acabar adentrados en Navidad y Año Nuevo. ¡Ya casi está aquí el 2018!

Pero mientras, no pienses en el paso del tiempo y vive el ahora. Y para ayudarte a esa complicada tarea, aquí está Netflix con todos los estrenos que llegarán durante el mes de octubre.

¡Disfruta octubre al máximo!

Series

Mindhunter (temporada 1) – 13 de octubre

Stranger Things (temporada 2) – 27 de octubre

Suburra (temporada 1) – 6 de octubre

Designated Survivor (temporada 2) – 6 de octubre, episodio cada semana

ID-0 (temporada 1) – 6 de octubre

El universo de Stranger Things (parte 1) – 27 de octubre

Peaky Blinders (temporadas 1 a 3) – 1 de octubre

Criminal Minds (temporada 12) – 15 de octubre

Arrow (temporada 5) – 20 de octubre

The Flash (temporada 3) – 20 de octubre

Suits (temporada 7) – 20 de octubre

Películas

Fe de etarras – 12 de octubre

Los Meyerowitz – 13 de octubre

1922 – 20 de octubre

Wheelman – 20 de octubre

La niñera – 13 de octubre

Gold – 17 de octubre

Everest – 15 de octubre

Sinister 2 – 22 de octubre

It Comes at Night – 24 de octubre

Documentales y especiales

One of Us – 20 de octubre

Cuando conocí al Chapo – 20 de octubre

El especial de Alex Fernández: El especial – 13 de octubre

Joan Didion: El centro cede – 27 de octubre

It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper And Beyond – 5 de octubre

The Story of Diana (temporada 1) – 5 de octubre

Niños

Fabuloso vocabulario (temporada 3) – 6 de octubre

Supermonstruos (temporada 1) – 13 de octubre

Skylanders Academy (temporada 2) – 6 de octubre

Frozen Fever – 15 de octubre

Frozen: Una aventura congelada – 15 de octubre

Shaun el cordero: La película – 15 de octubre

Equestria Girls: Tales of Canterlot High (temporada 1) – 1 de octubre

Gravity Falls (nuevos episodios de temporada 2) – 1 de octubre

Masha’s spooky stories (temporada 1) – 1 de octubre