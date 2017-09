Así fue la reacción de Eugenio Derbez al enterarse que Aislinn será mamá

Desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron que están a la espera de su primer hijo se convirtieron en una de las parejas más asediadas por los medios. Sabemos muy poco del avance del embarazo de la actriz, pero es un hecho que su pancita ha crecido.

Ahora, Eugenio Derbez, padre de la actriz, junto a Alessandra Rosaldo declararon al programa mexicano Ventaneando la forma en la que se enteraron que serán padres:

“Nos mandó un video donde venía el ultrasonido y cuando aparece el primer cuadro del ultrasonido”, Alessandra agregó: “yo tenía el celular en la mano”, posteriormente Eugenio dijo : “y lo aventó, empezó a gritar de gusto, pero yo no entendí, yo pensé que era un video de esos donde de repente aparece algo en la pantalla, alguien grita y entonces ahh (te asusta) y le digo: ‘a ver, no lo vi’ , yo quería espantarme, y yo no sabía ni por qué gritaba”

El actor mexicano destacó a raíz del nacimiento de Aitana, Aislinn se mostró más sensible a ser mamá. Eugenio y Alessandra señalaron en la misma entrevista que creen que ella y su pareja, Mauricio Ochmann serán extraordinarios papás.

“Yo no entendí hasta cinco minutos después que me explicó: ‘es un ultrasonido’, y yo: ‘¿de quién?’, ‘de Aislinn, está embarazada’ (contestó Rosaldo). Me tardé en entenderlo, no caí”.