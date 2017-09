Adamari López mostró la manera en la que ayuda a que Puerto Rico se levante

Triste pero esperanzada de que vamos a recuperarnos de los embates sufridos por el Huracán María en mi Isla Puerto Rico y el sismo de 7.1 que azotó México. #Unidad #Fe #PuertoRico #Mexico #Amor #PuebloUnido #Ayuda #Solidaridad #Reconstrucción #DeLaManoContigo

