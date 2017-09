El amor de Ygritte y Jon Snow continúa: Kit Harington y Rose Leslie están comprometidos Kit Harington y Rose Leslie jugaron a ser amantes en Game of Thrones pero su amor traspasó la pantalla y oficialmente sonarán campanas de boda

Aunque terminó la séptima temporada de la serie de HBO, Game of Thrones, los fans no han dejado de hablar de ella y en especial, no quieren perderle la huella a sus protagonistas.

Si eres fan de la serie, sabrás que Jon Snow e Ygritte tuvieron un sólido y fugaz romance y que ésta fue gravemente herida hasta morir frente a Jon. Aunque muchos estarán enfocados en saber qué pasará ahora con el Rey del Norte y la Madre de los Dragones (Daenerys), tenemos noticias, el amor entre Jone Ygritte sigue más vivo que nunca, o al menos entre Kit Harington y Rose Leslie, los actores detrás de estos personajes.

De la pantalla a la vida real

La pareja se conoció en 2012, durante la filmación de la primera temporada de GOT, y desde entonces, han estado juntos. Aunque poco se sabe de su romance, durante el verano, diversos medios estadounidenses confirmaron que Kit le había propuesto matrimonio a Rose de la manera más romántica y adorable: en una cena a la luz de las velas.

Todo se había quedado en simples especulaciones ya que ninguno había hablado al respecto, sin embargo, la noticia tomó fuerza ahora que lo hicieron oficial con una mudanza juntos y aunque sus familias y amigos ya saben las buenas nuevas, aún falta fecha por confirmar pero es probable que sea este mismo año o a principios del 2018.