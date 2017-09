Ricky Martin preocupado por su hermano en Puerto Rico: “No sabemos dónde está”

Ricky Martin está pasando por un difícil momento tras el paso el huracán María en su natal Puerto Rico ya que, debido a los graves daños ocurridos en el territorio, no ha podido comunicarse con uno de sus hermanos.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, en el que luce notablemente angustiado, Ricky dio a conocer que no sabe en dónde se encuentra su hermano (aunque no especificó cuál de los cuatro: Ángel, Erick, Daniel o Fernando).

Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está”, indicó.