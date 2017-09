Belinda afirma que no está ayudando para favorecer a un partido político

Una de las primeras famosas que levantó la mano para ayudar tras los sismos del siete y 19 de septiembre pasados, fue Belinda.

La intérprete de 'Mi Bella Traición' utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda, ya fuera víveres u otros productos, y para compartir su apoyo en diferentes centros de acopio y lugares afectados.

Aunque las acciones de Belinda han sido aplaudidas por sus seguidores y fans, Freddy Gudinni, colaborador del programa Hoy, compartió en el sitio chaleco.com una nota en la que asegura que la cantante está siendo utilizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ganar coberturas en Chiapas y Morelos.

Ante eso, la también actriz no se quedó callada y aseguró que su ayuda no es para promover a ningún partido político.

“He estado ayudando desde el día uno desinteresadamente, así que mejor ponte a hacer algo en lugar de querer usarme para distraer… Así que deja de publicar estupideces para distraer de los problemas que tenemos en este momento porque no me voy a dejar… ¿Y cuánto te pagaron a ti por decir eso imbécil? ¡Yo no estoy ligada a ningún partido político! Sólo he querido ayudar”, indicó Belinda.