6 ciudades que pagan por vivir en ellas Sí, hay pequeños lugares en el mundo en los que desearías vivir.

El sueño de mucha gente es viajar por el mundo y conocer lugares increíbles que llenen su vida de nuevas y mejores experiencias. Si eres una de esas chicas con alma viajera, amarás los lugares en los que pagan por estar ahí.

New Haven, Connecticut

La ciudad proporciona una asistencia de $10,00 dólares para cubrir los costos del pago inicial de una casa y este monto no se le cobrará si tú y tu familia permanecen ahí por cinco años o más.

Si tienes hijos la ciudad garantiza una matrícula gratuita en colegios públicos hasta $2,500 por una matrícula en una escuela sin fines de lucros.

Aquí puedes obtener toda la información.

En cualquier lugar de Alaska

Desde 1976 han pagado porque sus residentes vivan ahí a través de la Reserva Permanente del Fondo. Los residentes reciben, en promedio, $1,250 dólares por permanecer ahí. Para acceder a este beneficio no deberás reclamar la residencia a ningún estado o país. El reto es sobrevivir al clima de este lugar que suele ser extremo la mayor parte del año.

Si quieres más detalles, dale clic aquí.

Saskatchewan, Canadá

Este país no se queda atrás y también ofrece incentivos para que los jóvenes recién graduados se queden a vivir ahí. Ofrece alrededor de 15 mil dólares para comparar una casa o desarrollar algo que mejore la economía. No es del todo gratis pues tendrás diez los para pagar lo que el gobierno canadiense dio y no es para todo el mundo, debes revisar entre un listado de universidades.

Aquí más detalles

Isla Miyakejima, Japón

Los japoneses también dan facilidades para que vivas en esta isla volcánica, el único problema es que deberás ir con una máscara de oxígeno en todo momento debido a los altos índices de azufre en el aire. Aceptar vivir ahí supone que estás dispuesto a vivir en este lugar y que asumirás ti papel como objeto de investigación acerca de los daños del azufre en la salud.

Cataratas del Niágara

Por increíble que parezca, esta maravilla del mundo ha visto disminuida su población, razón por la que pagan casi $7,000 dólares por aceptar una residencia de dos años en determinados vecindarios.

Más información aquí

Utrecht, Holanda

Esto sí es el primer mundo, debido a un proyecto decidieron pagarle a sus habitantes una cantidad para cubrir sus necesidades básicas. Con ello buscan identificar si la calidad de vida aumenta al no tener que preocuparse por nada más que por hacer dinero.