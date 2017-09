Chris Evans se suma a la lista de fans de la perrita Frida

Tenemos que aceptarlo, Frida, la perrita que ha rescatado a más de 50 personas en diferentes catástrofes mundiales, ya se robó un gran pedazo de nuestro corazón. Pero, el de nosotras no es el único, también Chris Evans está en la lista.

Chris se enteró, gracias a las redes sociales, de lo que Frida ha hecho para ayudar en el rescate de las personas que se quedaron enterradas bajo los escombros de los edificios que se cayeron debido al sismo de 7.1 grados que afectó a México el 19 de septiembre.

Y para dejar claro que admira a Frida, y a los perritos, Chris compartió el siguiente tweet:

What did we do to deserve dogs? https://t.co/JbVPd3eeZ1

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 23, 2017