Así se defendió Denise Rosenthal de quienes la criticaron por sus pasos de cueca Un debate se abrió en redes sociales luego de que la cantante compartiera un video en su cuenta de Instagram.

Como buena chilena, la cantante Denise Rosenthal compartió en su cuenta de Instagram un video bailando cueca muy animosamente durante estas Fiestas Patrias. Sin embargo, a muchos les pareció que la artista no sabía bien cómo era el baile nacional y se comenzó a formar un verdadero debate en redes sociales.

"Me encantas como cantante, lo prometo, pero la cueca definitivamente no es lo tuyo", "Quizás no bailaba desde kinder jijiji", "yo opino que baila mal y cuando vi el vídeo me dio risa jajaja", fueron algunos de los comentarios malintencionados.

Pero lejos de ofenderse por los comentarios mala onda, la actriz se lo tomó con humor y respondió con el siguiente post: "Pppfffff no saben na! Gané todos los concursos colegiales, bailo de siempre, mi weli me enseñó además. Quizás aquí no se aprecie para l@s enviDioZx@Ssszz" escribió entremedio de la ola de criticas.