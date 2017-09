Estas teorías que que apuntan que Danerys Targaryen podría estar embarazada de Jon Snow El final de la séptima temporada dejó numerosas incógnitas para los fans pero el encuentro entre Daenerys y Jon dejó muchas teorías

Al principio de la serie Game Of Thrones, Jon Snow optó por quedarse virgen para no procrear un hijo bastardo y Daenerys resultó no poder embarazarse después de que su hijo Rhaego nació muerto. Sin embargo, Daenerys ignora que su conexión con Jon va más allá de que se siente atraída hacia él, aún cuando es su sobrino.

Muchos fans han estado teorizando que Jon y Dany no solo estarán conectados, sino que ésta quedará embarazada. Y mientras que unos creen que el bebé será el príncipe prometido, otros piensan que uno o ambos héroes morirán y el bebé será su herencia (no, las posibilidades de que sean una gran familia feliz al final de la historia son básicamente nulas). Lo cierto es que en esta última temporada hubo muchas claves que soportan cualquier teoría:

La conversación con Tyron

Tyrion y Daenerys discutieron acerca de la línea de sucesión y lo importante que era pensar en métodos para asegurarla. Daenerys se molestó ante la insistencia de Tyron pues además este le dijo que no debía ponerse en riesgo en el campo de batalla sin antes dejar un heredero.

La conversación con Jon

“Los dragones son mis hijos. Son los únicos hijos que tendré jamás. ¿Lo entiendes?".

Ok, ya ha quedado muy claro que los dragones lo son todo para Daenerys. Pero esta escena desató muchas cosas en cuanto a la conexión con Jon. No es que Danny no pueda tener hijos sino que ella cree que no puede hacerlo.

En la primer temporada, Dany estaba embarazada pero cuando Drogo queda herido por un ataque, le pide a la curandera Mirri Maz Duur curarlo. Ésta le dice que podía hacerlo con magia de sangre, pero que "sólo la muerte puede pagar por la vida", es decir que la curandera cambió la vida del hijo de Dany por la de Drogo. Le dijo que volvería a albergar vida en su vientre "cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este, cuando los mares se sequen y las montañas vuelve como hojas secas". Pero cuando Dany mata a Drogo al final de la temporada1 y tiene una visión de este y su hijo, las palabras de la curandera se interpretan como el hecho de que ella encontrará amor de nuevo y por supuesto, quedará embarazada.

La profecía

Si algo tienen las profecías es que siempre tienen una buena dosis poética y fantasiosa. Bueno, al menos en ningún capítulo hemos visto al sol levantarse en el oeste o ponerse en el este, o que los mares se sequen, o las montañas soplen en el viento. Pero lo que dice acerca de las profecías es que no son literales.. Si analizamos las palabras de Mirri, "el sol sale por el oeste", podemos pensar que se trata de la posibilidad de que Mirri se haya referido al "hijo" en vez del al "sol" (the son y the sun, en inglés). Jon es el hijo de Rhaegar Targaryen, y se crió en el oeste por lo que si nos ponemos poéticos podemos decir que la relación con Dany se establece en en el este.