Miley Cyrus termina con los rumores y afirma que no planea casarse La cantante está felizmente enamorada, pero nada más

La historia de amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth es un 'sube y baja'. Durante los años que llevan juntos han pasado por mucho drama y rumores, pero también por incontables momentos románticos. De hecho, han sido éstos los que los llevaron a comprometerse.

Pero, contrario a lo que la mayoría pensábamos, Miley no está planeando ya la boda con Liam. En una entrevista que brindó el domingo al periódico The Sun, la actriz dijo: “No preveo matrimonio”. Y la razón que expuso, que no tiene nada que ver con falta de amor, es bastante lógica.

Tengo 24. Espero llegar a vivir un poco más. Tengo mucho por hacer antes de hacerlo [casarse]”, puntualizó.

Miley y Liam podrían estar viviendo una de las etapas más felices de su relación. Fue apenas en octubre del año pasado que dieron a conocer públicamente que estaban juntos de nuevo, y aunque están comprometidos, se están tomando las cosas con bastante calma.

Hace tres años, si me hubieras preguntado si estaría aquí, tan feliz con este hombre, me habría quedado pasmada”, confesó Miley.

Life is way cooler in cartoon. A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Sep 11, 2017 at 9:08pm PDT

Miley es feliz así

En otra parte de la entrevista, Miley reafirmó que aunque está en una relación con Liam, ella no siente que el matrimonio sea necesario para ser feliz.

Sobrellevo esto. En algunas relaciones, te pierdes por estar con otra persona. En realidad, me hizo encontrarme más. No tengo idea de lo que traerán los próximos tres años, pero si es posible llegar a ser aún más feliz, lo tomaré”, indicó.

Así que no, ni se han casado (como varios rumores indicaban en junio) ni se piensan casar. Por ahora Miley y Liam sólo están disfrutando de su amor y su felicidad.