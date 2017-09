Así fue como nació la cuarta Chica Superpoderosa Bliss se unirá a la lucha contra el crimen

Cartoon Network presentó a la cuarta Chica Superpoderosa dentro de The Power of Four (vía CBR).

En los últimos episodios, Burbuja ha estado conversando con una "amiga imaginaria" de nombre Blisstina, sin embargo, dentro de 'The Power of Four' se reveló que sí existe y es la hermana mayor de las Chicas Superpoderosas, Bliss –ella es el resultado del primer experimento del Profesor Utonio por crear a "la niñita perfecta", sólo que en lugar de la sustancia X utilizó el químico W.

El capítulo explica que años antes de que Bombón, Burbuja y Bellota nacieran, el Profesor crió y cuidó a Bliss, pero eventualmente descubrió que cuando se enojaba, emocionaba o se sentía amenazada perdía el control de sus poderes, lo que terminaba con resultados desastrosos. Después de explotar la casa de su creador, la superheroína decide alejarse de él y desaparecer. Dentro del último episodio, ella sale de su exilio para regresar con su familia.

Think you know the *Bliss-story* of the fourth Powerpuff Girl? Watch what happens next on the CN App! https://t.co/I85Tn1jqKk #Bliss pic.twitter.com/86xHg5fYWY — Cartoon Network (@cartoonnetwork) September 18, 2017

Sin embargo, para sorpresa de sus hermanas ella era muy amiga de Mojo Jojo cuando eran niños, lo que podría representar un problema para las Chicas Superpoderosas en el futuro.

Have you seen the fourth Powerpuff Girl yet? 💜 Meet Bliss on the app: https://t.co/3qGPcvDv2o pic.twitter.com/ZCQNXy87Ms — Cartoon Network (@cartoonnetwork) September 17, 2017

Es importante mencionar que no es la primera vez que vemos a una cuarta Chica, dentro de "La Cuarta Hermana" las tres Superpoderosas deciden crear a Bella, sin embargo, al no utilizar los mismos ingredientes sale defectuosa, por lo que termina desapareciendo al final del episodio.

¿Qué opinan de la inclusión de Bliss? ¿Recuerdan a Bella? No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios.