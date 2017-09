Así de feliz lucía Chester Bennington 36 horas antes de suicidarse

La muerte de Chester Bennington nos tomó a todos por sorpresa, más a su familia. Y es que, cómo podrían imaginarse ellos lo que sucedería si apenas unas horas antes él estaba conviviendo con ellos y lucía feliz.

Para demostrar que la depresión no siempre “tiene un rostro”, Talinda Bennington, esposa de Chester, decidió compartir un video en sus redes sociales en el que se puede ver al vocalista de Linkin Park jugando, sonriendo y bromeando.

Talinda subió el pequeño clip acompañado del siguiente mensaje:

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 de septiembre de 2017