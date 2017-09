Tras rumores de separación, Shakira lanza su nuevo videoclip "Perro fiel" ¿Será una señal este nuevo material de Shakira?

Shakira y Gerard Piqué son considerados una de las parejas más famosas a nivel mundial, desde que comenzaron su relación, en 2010.

Hasta ahora, la cantante y el futbolista llevan una vida estable al lado de sus dos hijos, Milán y Sasha, además de los éxitos que ambos siguen cosechando en sus carreras.

Sin embargo, en los últimos días se han desatado rumores que señalan que podrían estar al borde de la separación, empezando porque se cree que ya no viven juntos, además de que ni la cantante ni el futbolista han compartido momentos juntos en sus redes sociales desde meses, cuando suelen hacerlo con frecuencia. Esta fue la última publicación juntos:

‪Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad! Shak ‬ A post shared by Shakira (@shakira) on Jul 1, 2017 at 10:08am PDT

Por otro lado, la cantante colombiana está gozando del lanzamiento de su nuevo videoclip, 'Perro Fiel', junto al reguetonero puertorriqueño Nicky Jam.

En el video, la colombiana aparece bailando muy sensual con una especie de atuendo dorado. Fue grabado en Barcelona, España y es una entrega más de su álbum “El Dorado". El tema, aunque es bajo un ritmo moderno, lejos de las baladas y las letras ingeniosas de "Antología" o "Ciega Sordomuda", los sensuales bailes que muestra en el video nos remonta un poco a lo que hizo con “Hips don’t Lie” y “La tortura”.

Watch the incredible new video for Perro Fiel ft @nickyjampr ! / No se pierdan el increíble nuevo video de Perro Fiel con Nicky Jam! (Link in Bio) ShakHQ #PerroFielVideo A post shared by Shakira (@shakira) on Sep 15, 2017 at 9:08am PDT

Todos sabemos que Shakira dedica sus canciones a ciertos momentos o personas en su vida, como "La Bicicleta", donde hace referencias sutiles sobre Piqué o "Me Enamoré", dedicada al cien a este. ¿Será que 'Perro Fiel' también tenga algo que ver con la situación que atraviesan? La letra tiene frases como Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien / Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando./ Yo no pido nada extraordinario. Solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro

Claro, todo podría tratarse de una combinación poética de frases y palabras, pero sin duda, es un lanzamiento oportuno que desata más y más rumores.

En medio del caos, Gerard Piqué compartió la publicación de Shakira en su Twiter con el mensaje: "Boooom!". Corto pero elocuente.