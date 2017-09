20 cosas que hacen de Shangai un lugar inolvidable Al principio es difícil, pero una vez que la domas no querrás irte.

Shanghai es una ciudad difícil al principio, te toma 2 días ajustarte al ruido, la gente, la prisa y los gritos, pero una vez pasado el shock inicial, es la mejor ciudad del mundo para las amantes de la moda, la comida y las compras.

Sus calles te invitan a quedarte por horas chachareando, miles de diseñadores tienen sus tienditas divinas en las que seguro encontrarás un vestido increíble que jamás verías en México, el amor por el té con fruta y el café se puede sentir, cada 2 pasos hay una cafetería o una tienda con tés deliciosos.

Las chinas son súper fashionistas, andan con tacones, vestidos y faldas increíbles, me encanta que no pierden lo femenino nunca aunque tengan prisa. La vida nocturna de la ciudad es increíble, hay plazas enteras llenas de bares y restaurantes al aire libre, todo el mundo está afuera tomando, comiendo y pasándola bien.

Amé Shanghai al final ya que le agarré el modo, su mezcla de ciudad cosmopolita y lujosa, sus increíbles rascacielos y sus callecitas arboledas llenas de cafés la hacen la ciudad perfecta para viajeras solas, definitivamente es una ciudad hecha para las mujeres, segura, divertida y hermosa.

1. Hay que estar preparados para entrar a internet contratando un VPN desde México

2. Es mejor quedarse en zonas centrales para tener acceso al metro

3. Los taxis no se paran casi para llevar a extranjeros ni saben leer en inglés, lleva instrucciones en chino del lugar al que vas.

4. Ven con la maleta vacía, es el mejor lugar para comprar

5. Shanghai no es barato ni chafa como pensamos que son los productos chinos, ven preparada parada para gastar.

6. Toma un Food Tour, la ciudad es complicada y es difícil saber que comer, mi favorito fue el nocturno de Un Tours Shanghai.

7. El bus hop on and off es una gran opción para transportarte y ubicarte el primer día, incluye un boleto para subirse al Oriental Pearl Tower la torre como con bolas que es súper famosa en Shanghai.

8. Si te ofrecen Bai Jiu tómalo con cuidado es tan fuerte o más que el mezcal.

9. Las banquetas no son de los peatones son de las bicis, las motos y los peatones deben caminar con cuidado.

10. Hay que ver hacia arriba, los edificios nuevos y viejos son impresionantes.

11. Shanghai es una ciudad bastante nueva en comparación con el resto de China. Tuvo mucha influencia extranjera y muchos países pusieron sus concesiones en ella, abusando de los chinos y tratándolos mal, por eso aquí se protege mucho a los nacionales, no te metas con ellos.

12. El museo de Shanghai es una gran opción gratis para conocer algo de la ciudad.

13. Para un rato de tranquilidad y luego compras de chucherias y comida ve a los Yu Gardens, pasea por sus jardines y relájate un poco.

14. El French concession con sus árboles y cafés es mi lugar feliz, pasé ahí 3 tardes seguidas.

15. Los hospitales en Shanghai son muy feos, si vas a los de locales nadie te va a entender y si vas a los de occidentales te va a salir carísimo, ven preparada con seguro de viajero por cualquier cosa.

16. Compra un diccionario visual chino español, es la única forma de entenderse, nadie, de verdad nadie habla inglés y menos español.

17. Hay un mercado especial de cosas de marca falsas, toda la ciudad está llena de vendedores de Rolex, Louis Vuitton y Cartier falsos.

18. Regatea, regatea, regatea, si no lo haces pagarás 5 veces más, la gente cobra de más a propósito, necesita regatear y muy fuerte.

19. Mi forma favorita de refrescarme fueron los tés con fruta, son deliciosos y hay en cada esquina.

20. Hay que venir con mente abierta, armados de paciencia y muy relajados, esta ciudad es increíble, segura y la gente es muy honesta, solo hay que agarrarles el modo.

