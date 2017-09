Martha Higareda fue víctima de bullying por el tamaño de sus senos

No podemos negar que Martha Higareda es una de las actrices más exitosas del cine mexicano. Sin embargo, eso no la ha salvado de ser víctima de bullying.

Martha acaba de confesar que sus amigos la molestaban (aunque no de manera severa) por su estatura y el tamaño de sus pechos.

A mí me traían en friega, porque yo era muy chaparrita, bueno sigo siendo muy chaparrita y estaba muy pechugona, bueno sigo siendo… Y me cantaban ‘la Chiquitibum’… y pues entonces me traían en friega”, dijo Martha.