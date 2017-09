Esto es lo que piensa Criss Angel de que Belinda tenga un nuevo pretendiente

Sí, la trama continúa. Criss Angel nos sigue dando pistas de que la opinión que tiene de Belinda es nefasta, pese a la historia de amor que vivieron, y que cualquier situación le es válida para hablar mal de ella.

Para muestra un botón. Ayer Rommel Pacheco dio a conocer por medio de un tweet que está interesado en ser la siguiente pareja de Belinda y Criss no perdió la oportunidad para dar su opinión al respecto:

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017