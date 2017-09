Angelina Jolie confiesa la verdadera razón por la que se divorció de Brad Pitt En una conmovedora entrevista, Angelina Jolie habló por primera vez del verdadero motivo que la llevó a separarse del actor tras 12 años juntos.

Hace casi un año el mundo del espectáculo se vio conmovido por la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Desde entonces, el divorcio de la pareja se ha visto envuelto en un torbellino de detalles y secretos que pudieron haber llevado la relación a su fin.

Aunque el actor reveló que fue su adicción al alcohol lo que afectó su matrimonio, ahora Jolie da su versión de la historia.

Por primera vez, la actriz habló sobre la verdadera razón por la que pidió el divorcio.

En una entrevista reciente con The New York Times, la estrella de Hollywood habló de su más reciente película, First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre), basado en el libro de Loung Ung, el sobreviviente y protagonista de la historia.

Pero también abrió su corazón ante el inevitable tema que ha acaparado su vida en los últimos meses.

#Brangelina #AngelinaJolie #BradPitt A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie_com) on Sep 10, 2017 at 10:53pm PDT

Después de 12 años de relación, Angelina reveló:

"Me tomó unos meses darme cuenta de que realmente tenía que hacerlo. Que iba a tener que hacer otra base independiente de todo. Que tendría que tener un hogar. Otro hogar".

Y no se refería al polémico incidente en el avión en el que viajaba con su esposo e hijos de Europa a Los Ángeles, donde Pitt habría golpeado a unos de sus pequeños.

En realidad, Jolie se vio confrontada con su realidad después de vivir una profunda experiencia en Camboya, al conocer la historia de Loung.