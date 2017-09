Antes de convertirse en "la fiera" este era el pesado sobrenombre que tenía Pamela Díaz Cuando la panelista aún no tenía a toda la people que hoy la respalda, le ocurrió un bochornoso momento con un compañero de curso.

Sin duda que hace años Pamela Díaz es uno de los íconos de la farándula nacional. Su personalidad y particular estilo para decir las cosas, hicieron que se ganara el apodo de “la fiera”.

Pero cuando la fiera aún no era fiera, era una niña de Puerto Varas como cualquier otra, y el relato de un beso que dio a los 13 años es demostración de ello. Porque, igual que todas las personas, los famosos también tienen historias que les avergüenzan.

Cuando Pamela Díaz era una adolescente, ya vaticinaba su futuro como Miss Chile, pero eso no la dejaba exenta de problemas típicos para toda joven. Cuando la fiera era alumna del colegio Germania, le gustaba un chico de su curso llamado Mauricio, pero al comienzo no pasaba nada

Un buen día, la ahora panelista de La Mañana de Chilevisión, dio el salto, y le dio un piquito a su compañero. El problema fue, que en los días venideros no pasó nada y la Pame, se comenzó a inquietar y no le quedó otra más que acercarse a Mauricio y preguntarle por qué no le hablaba.

En medio de la conversación con Mauricio, sus compañeros comenzaron a molestarla llamándola Mario Bross, porque ella tenía bigotes, al igual que la icónica figura de video juegos. Un apodo que ella no había oído hasta ese momento.

