Por fin llegó el teaser de ‘50 sombras liberadas’ y tienes que verlo

Si eres fan de la historia de amor de Anastasia Steele y Christian Grey, y ya mueres de ganas por ver su desenlace (aunque seguro ya lo conoces) en la pantalla grande, esta noticia te va a encantar.

Como bien sabes, ‘50 sombras liberadas’ será la tercera entrega en cine de la famosa historia de amor escrita por E.L. James. Hasta el momento, al menos oficialmente, lo que sabíamos era que la cinta mostrará escenas de boda, sexo y varios accidentes.

A beautiful bride. Watch a new sneak peek at Fifty Shades Freed when you get #FiftyShadesDarker Unrated: https://t.co/Xi6K19AFoX pic.twitter.com/prHeULcGle

— Fifty Shades Freed (@FiftyShades) May 28, 2017