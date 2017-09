Así luce la cuarta Chica Superpoderosa (y es importante por esta razón)

Las Chicas Superpoderosas es una de las caricaturas con las que nos divertimos en nuestra adolescencia (tenemos que admitir que ya no éramos unas niñas cuando comenzó a transmitirse). Por eso es que su historia nos es entrañable.

Quizá ya sabías (quizá no) que Cartoon Network decidió relanzar Las Chicas Superpoderosas el año pasado, algo que les resultó un éxito. Y ahora sus creadores nos sorprendieron con la noticia de que este mes podremos conocer a una cuarta superheroína.

La cuarta Chica Superpoderosa aparecerá en un especial de cinco capítulos, llamado The Powerpuff Girls: Power of Four, donde se explicará todo sobre su origen.

Como era de esperarse, en las redes sociales ya se filtraron imágenes de cómo luce la nueva compañera de Bombón, Burbuja y Bellota. ¡Tienes que verla!

Lo que más destaca de estas imágenes es la revelación de que la cuarta heroína es de piel negra, lo que significa un gran paso adelante para la inclusividad en la serie (y vuelve al personaje realmente importante).

La voz de la nueva heroína, de la cual aún no se conoce su nombre, será doblada por la cantante sudafricana Toya Elazy. Ella, por cierto, está más que emocionada por esta oportunidad y así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter.

AND JUST LIKE THAT, I BECAME A POWERPUFF GIRL 😆😆😆🇿🇦

Much love to my @cartoonnetwork for trusting me with this epic job 💋❤️️#lifegoals pic.twitter.com/ZshJT8VWR0

— ToyaDelazy (@ToyaDelazy) September 7, 2017