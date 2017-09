Sam Smith está de regreso y promete encantarte con lo que tiene preparado Fue en 2015 cuando Sam Smith lanzó sus últimos estrenos, “Omen” y 'Writting on the Wall'

Después de tomar unos años para disfrutar de los frutos de su exitoso lanzamiento y trabajar en lo que sería su nuevo material discográfico, el cantante británico Sam Smith, finalmente ha regresado con el single "Too Good At Goodbyes".

La canción quizá te sonará muy similar a "I'm Not the Only One" o "Stay With Me", Sam no es muy arriesgado para salir de 'su zona de confort' o intentando algo nuevo, pero es por eso que su caso funciona tan bien. El plan de este británico parece perfecto: hacer que su dulce voz se quede tatuada en tu cerebro y que sus melancólicas letras llenen tus ojos de lágrimas sí o sí pero que tu corazón sienta ese alivio inexplicable que sólo alguien como Adele o Sam han podido lograr.

"Esta canción es sobre mí y sobre una relación en la que estaba", dijo el cantante de 25 años, para el programa de radio Beats 1. "Sigo muy, muy soltero. Creo que estoy aún más soltero de lo que era cuando lancé mi primer álbum, así que estoy insanamente solo", admitió. "Pero la gente va a ver más sobre mí y lo que he pasado".

"Siento que estoy preparado para algo más positivo, más de lo que era", explicó la estrella. "Lo que he sido a través de la relación sabio el año pasado me ha hecho mucho más fuerte y me siento como he aprendido algunas lecciones de ella."

"Los he extrañado con desesperación y no hay día que no mire atrás a sus comentarios, soñando con que vuelvan a cantar conmigo"

A post shared by Sam Smith (@samsmithworld) on Aug 31, 2017 at 7:59am PDT

En 2016, después de haber sido muy criticad0 por su discurso de aceptación de los Oscar, Sam Smith anunció que ser tomaría un descanso de los medios de comunicación y las redes sociales. En ese momento, Smith había confesado su homosexualidad frente a la audiencia.

Sin embargo, su ausencia fue positiva para él. "Fue un año fue absolutamente maravilloso. Estuve ahí para ver a mi ahijada nacer, estuve en el cumpleaños de mi mamá y mi papá, mi hermana, mis primos y mis mejores amigos", dijo Smith. "Estuve ahí para los días malos y buenos y en la graduación de mi hermana. Eso fue increíble."