El esposo de Megan Fox defiende a su hijo y su gusto por usar vestidos de princesa

El pequeño hijo de Megan Fox ha acaparado los titulares en diversas ocasiones por su peculiar gusto por usar vestidos de princesa en vez de trajes de superhéroes. Brian Austin Green ha hablado para defender la inclinación de su hijo pequeño por usar vestidos.

Y mientras que algunos usuarios señalan que se trata de un comportamiento anormal por parte del pequeño, otros han aplaudido a Megan por ser una madre que no reprime a su hijo.

El primero en apoyar a Meg con la crianza de Noah es por supuesto, el actor Beverly Hills 90210 y esposo, Brian Austin Green con quien tiene otros dos hijos.

A sus cuatro años, Noah a menudo ha sido fotografiado en público portando un vestido y en ocasiones una peluca larga. Sin embargo, para Brian esto no representa ningún problema y mucho menos añgún tipo de trastorno por el cual preocuparse.

"He oído decir a algunas personas que no están de acuerdo con él y su afán por usar vestidos. A ellos les digo: no me importa ", dijo Green al canal de Hollywood Pipeline en YouTube. "Tiene cuatro años y si quiere llevarlo, que lo haga".